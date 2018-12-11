Производство автомобилей на Украине сократилось наполовину

Киев, , 22:30 — REGNUM В ноябре 2018 года на Украине произвели на 49% автомобилей меньше, чем в ноябре 2017 года, сообщила ассоциация автопроизводителей «Укравтопром» 11 декабря на официальном сайте.

В ноябре украинские производители собрали 440 легковых автомобилей, что вдвое меньше, чем прошлогоднего показателя.

Одну машину собрали на Запорожском автомобильном заводе:

«Как объяснили на заводе, производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки тех. состояния оборудования и технологических процедур», — сказано в сообщении.

Автобусов собрали 78 единиц, что на 13% меньше прошлогоднего показателя. Грузовых автомобилей было произведено всего две штуки, что в 14,5 раз меньше, чем в ноябре 2017 года.

Отметим, статистика сборки грузовых автомобилей не учитывает показатели завода АвтоКрАЗ, который обслуживает украинскую оборонную промышленность, и не публикует данные об объёмах производства, начиная с августа 2016 года.

«Всего с начала года в Украине было изготовлено 6350 ед. автотранспортных средств или на 17% меньше чем за аналогичный период прошлого года», — рассказали в «Укравтопроме».

Напомним, доля подержанных автомобилей на первичном рыке Украины составляет 58%. Всего за последние 10 лет производство автомобилей на Украине упало в 90 раз.

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