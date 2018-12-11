На дороги Псковской области в 2019 году направят почти 6 млрд рублей

Псков, , 21:34 — REGNUM На приведение дорог Псковской области в нормативное состояние в 2019 году будет направлено почти 6 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей поступит в регион дополнительно в рамках 203-го «майского» Указа президента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, план по ремонту дорог региона сегодня, 11 декабря, в Москве обсудил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костиков в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

На встрече речь шла о реконструкции перекрёстка проспекта Ленина с улицей Дьяконова в Великих Луках.

Кроме того, псковский губернатор заявил об открытии автодорожного путепровода через железнодорожные пути в Великих Луках, что позволит разгрузить центральные улицы города.

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Губернатор Псковской области и руководитель Росавтодора договорились о том, что после запуска движения автотранспорта по путепроводу на полную мощность будет проанализирована интенсивность транспортного потока и загрузка прилегающих улиц, а затем выработана оптимальная схема организации дорожной развязки.

На встрече также шла речь о завершении строительства объездной дороги вокруг Пскова (так называемый Северный обход), на которое необходимо дополнительное федеральное финансирование.

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Ещё один проблемный объект — цепные мосты в Острове. Часть средств на их реконструкцию может поступить в регион уже в 2019 году.

Напомним, Северный обход вокруг Пскова строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014−2020 годы».Стоимость проекта оценивается в 6,7 млрд рублей. В этом году на финансирование объекта было выделено более 500 млн рублей, но этого недостаточно для продолжения строительства моста через реку Великую — в настоящее время стройка приостановлена.

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