«Европейский газ» для Украины рекордно подорожал

Киев, , 21:43 — REGNUM В ноябре 2018 года Украина закупала «европейский» газ по цене $339,21 за тыс. куб. метров, заявили в пресс-службе министерства экономического развития, сообщило 11 декабря издание Strana.ua.

«Средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.11.2018 по 30.11.2018, составляет 9471,9252 грн. или 339,2114 доллара США за 1 тыс. м3», — сказано в сообщении.

В сентябре и октябре 2018 года газ стоил $304,3642 и $323,4418 соответственно, что говорит о росте цены на топливо.

Отметим, украинские власти заявляют, что слезли с «российской газовой иглы», хотя газ, который они якобы покупают в Европе, — российского происхождения. Украина закупает топливо через посредников, платя им надбавку за формальную «независимость».

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