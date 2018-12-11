«Европейский газ» для Украины рекордно подорожал

Киев, 11 декабря 2018, 21:43 — REGNUM В ноябре 2018 года Украина закупала «европейский» газ по цене $339,21 за тыс. куб. метров, заявили в пресс-службе министерства экономического развития, сообщило 11 декабря издание Strana.ua.
«Средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период
В сентябре и октябре 2018 года газ стоил $304,3642 и $323,4418 соответственно, что говорит о росте цены на топливо.
Отметим, украинские власти заявляют, что слезли с «российской газовой иглы», хотя газ, который они якобы покупают в Европе, — российского происхождения. Украина закупает топливо через посредников, платя им надбавку за формальную «независимость».
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