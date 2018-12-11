Назарбаев обещает за семь лет увеличить экспорт продукции в 2,5 раза

Астана, , 21:06 — REGNUM «Необходимо стимулировать развитие «экономики простых вещей». Нужно направить усилия на импортозамещение технологически несложных потребительских товаров», — заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста, посвященного «Дню индустриализации», пишет «Акорда».

Глава государства отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, в Казахстане продолжается осуществление структурных реформ, направленных на диверсификации национальной экономики.

«В прошлом году мы дали старт Третьей модернизации страны. В текущем году я объявил о реализации «Пяти социальных инициатив». За годы индустриализации мы запустили 1 250 новых предприятий, из них только в этом году запущено 100. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Сегодня 110 стран в мире потребляют нашу продукцию. За последние годы мы начали выпускать более 500 видов изделий, ранее не производившихся в Казахстане, и экспортировать порядка 50 новых видов товаров», — подчеркнул он.

Назарбаев акцентировал внимание на том, что четвертая часть всех иностранных инвестиций приходится на обрабатывающий сектор. И добавил, что во всех сферах этого сектора казахстанской экономики будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей.

Также казахстанский лидер рассказал о перспективах проектов, реализуемых в металлургии и машиностроении.

«Технологическое перевооружение промышленности с элементами четвертой промышленной революции является важной составляющей индустриальной программы. Экономика Казахстана должна перейти на принципиально новую модель развития, обеспечивающую конкурентоспособность на мировом рынке. Необходимо в полной мере эффективно использовать и наращивать имеющийся экономический потенциал в рамках ЕАЭС и международной инициативы Китая «Один пояс, один путь», — отметил глава Казахстана.

Подводя итог своего выступления, глава государства подчеркнул важность тщательной проработки стратегии третьей программы индустриализации.

«К 2025 году производительность труда должна вырасти в 1,7 раза, а экспорт продукции — в 2,3 раза. На поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта мной было поручено выделить дополнительно 500 млрд тенге (более 89,6 млрд рублей). Данные средства будут направлены на расширение инструментов комплексной финансовой и нефинансовой поддержки экспортно ориентированных предприятий», — резюмировал Нурсултан Назарбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Казахстан наторговал с другими странами на $77 млрд 646,8 млн, что на 25% больше, чем в 2016 году. При этом объем экспорта в минувшем году вырос на 31,6% и достиг $48 млрд 342,1 млн, а импорт увеличился на 15,5% и составил $29 млрд 304,7 млн.

По итогам января — сентября 2018 года внешнеторговый оборот Казахстана превысил $68 млрд 180 млн, что на 21,9% больше показателя соответствующего периода 2017 года. Из них экспорт — свыше $44 млрд 450 млн (+28,4%), а импорт — более $23 млрд 720 млн (+11,3%).