Минфин анонсировал ежемесячные аукционы по размещению инфляционных ОФЗ

Москва, , 20:18 — REGNUM Министерство финансов России 12 декабря проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 16 млрд 179 млн рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года.

Также ведомство разместит ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 012 в объёме 5 млрд рублей с датой погашения 16 ноября 2022 года.

«Одновременно сообщаем, что начиная с аукциона в следующую среду, 19 декабря, Минфин планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом на общую сумму 10 млрд рублей с погашением в 2020 и 2024 годах.

Читайте также: Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях