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«Русский дом» открылся на площадке Пекинского выставочного центра

Экономика

Для импорта российских потребительских товаров в Китае создана специализированная торговая компания

«Русский дом» открылся на площадке Пекинского выставочного центра
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Пекинский выстовочный центр

Пекин, 11 декабря 2018, 19:43 — REGNUM  В Пекине открылся «Русский дом» — демонстрационный выставочный павильон российской продукции и русского образа жизни, получивший название «Эюпинь» — «высококачественные товары из России», сообщает 11 декабря Синьхуа.

Павильон, представляющий собой самую большую в китайской столице площадку российских товаров, расположился на территории Пекинского выставочного центра, неподалеку от открывшегося еще в 1954 году ресторана «Москва», который пекинцы называют «Лао Мо». Синьхуа отмечает, что особым спросом пользуются продукты питания и алкогольные напитки из России, интерес к которым возник на волне развития электронной торговли.

Директор пекинской корпорации Beijing Tourism Group Чжань Мин в сообщении для СМИ подчеркнул, что для поставки на китайский рынок российской потребительской продукции его группой в этом году была создана специальная трансграничная компания. Благодаря этому в китайской столице в ближайшие годы откроются более ста специализированных русских магазинов.

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Российско-китайские отношения
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