Таджикский участок CASA-1000 начнут строить в 2019 году

Душанбе, , 19:38 — REGNUM Энергетики обещают начать строительство объектов таджикистанского участка проекта CASA-1000 в министерстве в 2019 году. Строительством линии электропередачи постоянного и временного тока и конверторных подстанций, предусмотренных проектом, займутся шведская компания ABB и индийская компания Kalpataru Power Transmission Limited, передает сегодня, 11 декабря, «Авеста».

"В настоящее время проектирование линии электропередачи 500 кВ постоянного тока Сангтуда до границы Афганистана завершено, и данный проект предоставлен для согласования ОАХК «Барки точик». Протяженность этой линии электропередачи составит 117 км», — цитирует интернет-издание слова источника.

Кроме того, сообщается о том, что в настоящее время продолжается проектирование линии электропередачи временного тока от Регара до Сангтуды, протяженностью 115 км. Эту часть работ подрядчик намерен завершить и представить в госэнергохолдинг на согласование уже до конца 2018 года.

Большую часть времени, по словам энергетиков, займет строительство конвертерных подстанций, потому как лот предусматривает производство, доставку и установку оборудования. Завершение строительство таджикского участка проекта намечено на 2021 год.

Всего в рамках CASA-1000 запланировано строительство двух конверторных подстанций — в Таджикистане и в Пакистане.

Напомним, CASA-1000 — проект, предусматривающий поставку излишков сезонной выработки электроэнергии из Таджикистана и Киргизии через Афганистан в Пакистан. Несмотря на то, что официальный старт проекту был дан уже более двух лет назад, до практической его реализации дело все еще не дошло.