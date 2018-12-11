Тамбовские власти продолжают помогать обманутым дольщикам

Тамбов, , 19:32 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов провел встречу с участниками долевого строительства дома по Киквидзе, 77Б, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Участники встречи обсудили предотвращение возможного разрушения объекта.

Участники долевого строительства дома по Киквидзе, 77Б в Тамбове, оказавшиеся обманутыми дольщиками, не остались один на один со своими проблемами. Региональная власть разработала дорожную карту по решению вопросов дольщиков. Реализация этих планов постоянно обсуждается на заседаниях рабочей группы по решению проблем участников долевого строительства на территории региона. Накануне заседание провел первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Основной акцент на встрече был сделан на предпринимаемых шагах по предотвращению возможного разрушения объекта. Наступает зима, а потому особенно важно закрыть тепловой контур здания. В связи с этим достигнута предварительная договоренность с ООО «Западстрой» путем подписания договора подряда по закрытию теплового контура здания.

Первый вице-губернатор Олег Иванов подчеркнул: региональная власть не отмахивается от проблем дольщиков, а ведет конструктивную работу, рассматривает любые возможные варианты решения проблемы, скорейшей достройки объекта. Губернатор Александр Никитин считает приоритетным направлением деятельности региональной власти работу с обманутыми дольщиками. Проблемы объектов незавершенного жилищного строительства глава региона держит на личном контроле.

Напомним, строительство многоэтажки с помещениями общественного назначения по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014 года и было приостановлено с октября 2016 года. Застройщиком объекта было ООО «ЦентрЖилСтрой». Сейчас 65 человек, которые вложились в строительство этого дома, признаны пострадавшими и включены в реестр обманутых дольщиков.

Строительство объекта остановлено на стадии кладки стен 5-го, 6-го и 8-го этажей. Всего по проекту в доме планировалось возвести 10 этажей. Застройщик, остановив строительство, не выполнил консервацию объекта, что привело к образованию дефектов в плитах междуэтажных перекрытий. Понятно, что эти дефекты необходимо устранить, так как они могут снизить прочностные и деформативные характеристики конструкций.

На данный момент на территории региона проблемными остаются семь домов. Число дольщиков, включенных в реестр пострадавших, — 320. Вместе с тем, благодаря планомерной политике региональных властей, Тамбовская область сегодня является одним из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В частности, в 2018 году были введены в эксплуатацию пять домов-долгостроев. Это три дома, строительство которых начинало ООО «ЦентрЖилСтрой», и два дома — ООО «ИнвестСтройТамбов». В общей сложности более 400 квартир передано гражданам.

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