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В Италии может быть введена минимальная почасовая оплата труда

Экономика

Решение может быть принято уже в 2019 году

В Италии может быть введена минимальная почасовая оплата труда
blickpixel
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Рим, 11 декабря 2018, 19:10 — REGNUM  В 2019 году в Италии может быть введена минимальная почасовая оплата труда, сообщает во вторник, 11 декабря, Affari Italiani со ссылкой на заявление депутатов правящего «Движения 5 звезд» в комиссии по труду нижней палаты парламента страны.

Защита прав работников остается в числе приоритетов партии, сейчас работники в Италии не чувствуют себя в полной мере защищенными, они должны иметь все те же права, что и их европейские коллеги, отметили депутаты.

Ранее по инициативе «Движения 5 звезд» парламент и правительство Италии утвердили так называемый «декрет о достоинстве», усложняющий наем сотрудников по временным контрактам и упрощающий наем по контрактам постоянным.

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Экономика Италии
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