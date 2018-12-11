Во владимирской администрации считают экономию от нового губернатора

Владимир, , 18:27 — REGNUM В администрации Владимирской области посчитали, сколько денег бюджет региона сэкономил с 8 октября — даты вступления в должность нового губернатора Владимира Сипягина. Как сообщили 11 декабря в пресс-службе администрации, только на представительских расходах удалось сэкономить почти семь миллионов рублей.

В целом, решения, принятые за два месяца, привели к сокращению расходов более чем на 20 млн рублей. В частности, уменьшены расходы на возмещение недополученных доходов авиакомпаний, которые обслуживали рейсы Владимир — Санкт-Петербург. Всего по этой строке удалось сэкономить почти 13,2 млн рублей. Кроме того, на 7 млн рублей сокращены представительские расходы областной администрации, на 500 тыс. рублей — траты на содержание губернаторской резиденции.

«Уменьшен размер компенсации оплаты за наем жилых помещений отдельным категориям лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы Владимирской области, и работникам государственных учреждений региона, с 20 до 8 тысяч рублей в месяц. В результате экономия бюджетных средств в 2018 году составила 130 тыс. рублей, а в 2019 году составит 1 млн 56 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Сипягин выиграл выборы губернатора Владимирской области в сентябре 2018 года. Во втором туре он обошел бывшую главу региона Светлану Орлову. Сейчас в администрации области началась оптимизация. Первыми она задела заместителей губернатора и пресс-службу.

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