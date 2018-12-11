ФАС возбудила дело против аэропорта «Шереметьево»

Москва, , 18:25 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России возбудила административное дело в отношении международного аэропорта «Шереметьево» по факту препятствования работе ведомства. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

По информации ведомства, у руководства аэропорта были истребованы документы и сведения в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, однако организация «проигнорировала законные требования управления».

Отмечается, что данные действия привели «к невозможности объективного рассмотрения дела». При этом, о каком именно деле идёт речь, в пресс-релизе не уточняется.

В ФАС считают, что «Шереметьево» пытается «помешать рассмотрению дела и всячески затянуть данный процесс», и усматривают в этом признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ. Указанная статья предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей.

Сообщается, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям АО «Международный аэропорт Шереметьево».