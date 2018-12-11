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Уолл-стрит снова надеется на «перемирие» в торговой войне США и Китая

Экономика

Dow Jones вырос до 24 719,91 пункта

Уолл-стрит снова надеется на «перемирие» в торговой войне США и Китая
bfishadow
Dow Jones

Нью-Йорк, США, 11 декабря 2018, 19:01 — REGNUM  Фондовый рынок США начал торги в «зеленой зоне» на волне оптимизма, вызванной возможным смягчением торговой войны с Китаем, 11 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 296,65 пункта (1,21%), до 24 719,91 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 26,72 пункта (1,01%), на уровне 2664,44 пункта. Индекс Nasdaq на открытии рынка вырос на 101,13 пункта (1,44%), до 7121,66 пункта.

Главным источником «оптимизма рынка» стали новости о возможной отмене китайских пошлин на автомобили из США, которые вызвали рост акций американских автопроизводителей.

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