Гройсман и «Нафтогаз» «грабят» украинцев через облгазы — эксперт

Киев, , 18:11 — REGNUM Облгазы Украины присылают украинцам законные платежки, в которых повышены цены на газ, а также указана задолженность за якобы предыдущие периоды. Таким образом, облгазы пересчитали тарифы для населения в соответствии с принятым законом о рынке газа и требованиями Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» (подчинена правительству). Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Эта ситуация возникла не вчера… Ситуация возникла два года назад, даже больше — три, после того как был принят закон о рынке газа. В законе о рынке газа черным по белому прописано, что объемы газа, который проходит по системе, не важно он поставляется населению или промышленным предприятиям, пересчитывается с коэффициентом в зависимости от погодных температур», — рассказал Землянский.

По его словам, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и правительство Украины через облгазы пытаются заставить украинцев оплатить повышенные тарифы на газ.

«Это деньги, которые идут не в облгазы, вот в чем парадокс ситуации. Эти деньги попадают на спецсчет и автоматически уходят на НАК «Нафтогаз Украины». Эти действия в пользу «Нафтогаза», потому что это деньги, которые потребитель должен через облгаз отдавать господину Коболеву. Вот в чем интрига всей этой ситуации. Мы в ситуации, когда «Нафтогаз» и кабмин обвиняют облгазы, но при этом они забывают сказать, что деньги от этих пересчетов, которые прописаны в платежках, придут на НАК «Нафтогаз», а потом в виде налогов — в украинский бюджет», — добавил Землянский.

Эксперт отметил, что проверки облгазов со стороны силовиков ничего не дадут, поскольку с юридической точки зрения действия облгазов законны.

«С правовой, юридической точки зрения облгазы правы. Проверки ничего не дадут. Правительство в первую очередь должно думать не как наказать облгазы, а как защитить потребителя. Ситуацию довела действующая коалиция с действующим правительством. Это еще одна сторона этих реформ. Коэффициенты (на оплату газа — ред.) появились не из космоса, их придумали не облгазы. Это закон о рынке газа, принятый Верховной радой, это кодекс газотранспортной системы, принятый регулятором. Там все эти положения прописаны, вот в чем проблема. Гройсман должен был принять ситуацию и говорить: мы будем работать над механизмами выхода из этой ситуации с минимальными потерями для населения. Тогда это был бы управленческий ответ. А так это «решалово». Один говорит: пломбы срывайте, другой говорит: я вам сейчас вжарю. Вот, собственно говоря, и показали, как управлять страной», — возмутился Землянский.

Он призвал украинцев оплачивать газ согласно показаниям счетчика и дождаться пока «Нафтогаз», облгазы и правительство урегулируют ситуацию.

«Украинцам стоит подождать и платить согласно показаниям счетчика, если мы говорим о выходе из текущей ситуации до того, как ситуация не будет урегулирована между правительством, облгазами и НКРЕКП», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что украинцы получают платежки с начисленной задолженностью за якобы ранее потребленный газ. При этом премьер призвал потребителей не оплачивать эту так называемую задолженность.

«Я тоже обеспокоен, потому что слышал через СМИ, что людям почему-то выставляют повышенные цены на газ — более 8,50 грн. (0,30 долл. за 1 кубометр газа) и насчитывают какие-то эфемерные долги. Хочу сказать на всю страну: 1. Платите только за фактически потребленный газ. 2. Платите не более 8,55 грн. 3. Все остальное — мошенничество со стороны поставляющих организаций. Я об этом заявляю категорически», — сказал Гройсман.

Премьер-министр призвал нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг «вжарить по первое число» облгазы, в частности, привлечь к ответственности и выписать штрафы.

Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ. В октябре Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл. за 1 тыс. кубометров) с 1 ноября. «Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ — ред.)», — констатировал Гройсман.