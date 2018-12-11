Законопроект о праве ЦБ блокировать сайты с финуслугами внесен в Госдуму

Москва, , 18:09 — REGNUM Законопроект о праве ЦБ блокировать сайты финансовых организаций, внесла в Госдуму группа членов Совфеда во главе с Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Прописываются полномочия ЦБ по «блокировке сайтов», используемых с нарушениями законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий.

Ряд сайтов может содержать противоправную информацию, а также повышение доверия к деятельности финансовых организаций и финансовому рынку Российской Федерации в целом, указали авторы.