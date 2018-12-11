Госдума прописывает правила господдержки корпорации МСП

Москва, , 18:11 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на господдержку Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса (корпорация МСП), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Речь идет о господдержке за счет средств госбюджета, которые необходимы Корпорации МСП для исполнения обязательств по независимым гарантиям. Такие гарантии она получает для исполнения обязательств субъектов МСП. При этом правительство особо прописывает, что оформлять господдержку в разных формах запрещается.

Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу уже в 2019 году. Рассчитывать на господдержку корпорация МСП сможет 10 лет — до конца 2029 года, пока она будет выполнять функции института развития в сфере малого и среднего предпринимательства для исполнения обязательств по независимым гарантиям. Речь идет о гарантиях, которые были выданы корпорации в 2019—2024 годах для того, чтобы выполнить обязательства МСП по кредитным договорам.