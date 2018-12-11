В Удмуртии приняли бюджет-2019 с профицитом почти в миллиард рублей

Ижевск, , 17:44 — REGNUM Госсовет Удмуртии на заседании 11 декабря утвердил в окончательном чтении закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Отмечается, что по сравнению с проектом документа, принятом в первом чтении, доходна я и расходная части бюджета увеличены на 7,49 млрд рублей.

«Самые большие расходы пойдут на демографию, на здравоохранение, образование, жилье, дорожное хозяйство, экологию. Эти расходы были скорректированы поправками к бюджету во втором чтении. Но, вместе с тем, мы понимаем, что средств, все-таки, по отдельным направлениям, предусмотрено недостаточно, хотя и позволяет начать и вести работу в течении первого полугодия. Поэтому работа над бюджетом будет продолжена в ходе его исполнения», — заверил председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин.

Бюджет принят со следующими параметрами: доходы — 72,868 млрд рублей, расходы — 71,92 млрд рублей. Профицит ожидается в размере 947,839 млн рублей или 1,3% от доходной части.

Верхний предел госдолга республики на 1 января 2020 года установлен на уровне 46,053 млрд рублей, предельный объем долговых обязательств в 2019 году — 53,912 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Удмуртии-2018 в декабре прошлого года принят с профицитом в размере 1,2 млрд рублей.

Согласно изменениям, внесенным депутатами Госсовета в феврале в закон о бюджете, профицит бюджета сократился почти на 1 млрд рублей. Однако профицит в размере 0,4% от доходной части тогда удалось сохранить.

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Уже в июне были внесены изменения и бюджет стал дефицитным: расходы планировались в объеме 70,233 млрд рублей, доходы — 69,922 млрд рублей. Дефицит бюджета — 311,6 млн рублей.

Согласно последним изменения доходы бюджета республики в текущем году составят 73.416 млрд рублей, расходы — 73,525 млрд рублей. Дефицит — 109 млн рублей, или 0,15% от расходов.

В сентябре глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что в 2019 году дефицит бюджета прогнозируется в размере около 8 млрд рублей и отмечал, что ситуация сложная.

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