Эксперт о кредитных рейтингах Украины: «Мы – Мозамбик»

Киев, , 17:43 — REGNUM Украина по уровню кредитного рейтинга находится на уровне Мозамбика. Об этом 11 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Если посмотреть на кредитные рейтинги Украины — мы Мозамбик. Пока мы не изменимся, пока не сделаем реформы, мы останемся Мозамбиком», — сказал Фурса.

Он прогнозирует, что в ближайшее время Украина получит кредит МВФ.

«Если правление собирается, это на 99%, что все будет хорошо. Они не собираются, если не решен вопрос. Да, первый транш мы получим, он будет где-то 1,5−2 млрд долл. Получим ли другие транши из этой программы? Мы точно будем в них нуждаться в следующем году. Но все это будет зависеть от того, выполнит ли Украина домашнее задание… МВФ понимает, что в предвыборный год не будут проводиться реформы», — добавил Фурса.

По его словам, МВФ требует от Киева «продолжения антикоррупционных реформ — запуск антикоррупционного суда, либерализация рынка газа, приведение тарифов к рыночному уровню и сдерживание дефицита бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря совет директоров МВФ объявил, что заседание по вопросу сотрудничества с Украиной состоится 18 декабря 2018 года. Повестка дня заседания будет включать в себя не только обсуждение программы Stand-by, но и прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что он ожидает кредит МВФ до 25 декабря. Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отметил, что рассчитывает получить очередной кредит МВФ в декабре 2018 года.