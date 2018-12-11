Крупные российские дорожно-строительные компании не хотят работать в Крыму

Симферополь, , 17:32 — REGNUM Крупные дорожно-строительные компании с материка не заходят в Крым, об этом 11 декабря журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из-за небольших объёмов работ и опасений попасть под западные санкции они не хотят работать на полуострове. В то же время крымские подрядчики взвалили на себя слишком большие объёмы работ, не соизмерив свои возможности», — полагает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель республики заявил, что у подрядчиков, которые не выполнят весь объём заявленных работ по ремонту дорог в Симферополе, никто не примет работу.

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