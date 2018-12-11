Крымские подрядчики рискуют остаться без оплаты

Симферополь, , 17:30 — REGNUM Пока подрядчики полностью не приведут в порядок улицы Симферополя, их работу не примут. Об этом 11 декабря журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пока не будет ливневой канализации, люков, пока не будет всё приведено в соответствие со стандартами, принимать не будем. Наши подрядчики имеют культуру производства на троечку. Надеюсь, что они научатся, других на сегодняшний день нет», — отметил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Росавтодоре заявили, что к 2024 году на Крымском полуострове будут увеличены объемы нормативного состояния региональных дорог: с 20% до 38,8% в Крыму, с 38,9% до 51,7% в Севастополе.

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