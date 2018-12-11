ФАС обещает сохранить работу всех метро в России

Москва, , 17:19 — REGNUM С принятием закона о ликвидации ГУПов и МУПов ФАС обещает сохранить все метрополитены, которые есть в России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Госдума обсудила законопроект, которым вводится запрет на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. При этом существующие ГУП и МУП также должны быть ликвидированы к 1 января 2021 года.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) указал на то, что в России восемь метрополитенов функционирует в форме унитарных предприятий.

«Вот электротранспорт в целом и в частности наши восемь метрополитенов сохранят или не сохранят свою организационно-правовую форму?» — задал он вопрос замглавы ФАС Сергею Пузыревскому.

ФАС обещает сохранить метро.

«Поскольку электротранспорт, и в частности метрополитены, относятся к условиям монополии, хотя вы совершенно справедливо отметили, что не перечислен в законе о естественных монополиях и не отнесен, но тем не менее находится в условиях монополии, то соответственно эти предприятия сохранят свою работу после принятия законопроекта, поскольку они являются монопольными», — пояснил чиновник.

Вместе с тем метро действует в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. Кроме того, действует один метротрам.

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