Крупная коммунальная авария в Воронеже: в одной из школ отменили занятия

Воронеж, , 17:17 — REGNUM В Воронеже ликвидируют крупную коммунальную аварию — по информации пресс-службы администрации города, вечером 10 декабря произошел порыв на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, который обеспечивает водоснабжение части Коминтерновского и Центрального районов.

По информации «РВК-Воронеж», с ночи 11 декабря потребители двух районов города были переключены на резервную линию. В Центральном районе уже к утру 11 декабря водоснабжение полностью восстановили. По данным водоканала, в Коминтерновском районе водоснабжение также восстановлено, однако «сохраняется дефицит воды у жителей на верхних этажах домов».

В зону возможного понижения параметров попали школа №94 и лицей №8. В последнем решили отменить занятия. 12 декабря, если аварию ликвидируют, занятия возобновятся.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, вода в системе есть, но не хватает давления. В настоящее время, по информации «РВК-Воронеж», «после работы на запорной арматуре магистралей давление начинает достаточно уверенно и стабильно расти».