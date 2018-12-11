Бизнес-омбудсмен: сырьевая экономика РФ успешна, но у неё нет будущего

Москва, , 17:20 — REGNUM Россию ждёт кризис, если на мировом рынке упадёт стоимость нефти, убеждён уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он заявил 11 декабря, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, поинтересовавшегося, что будет с российской экономикой, если нынешнее правительство РФ не изменит своего курса.

«Всё зависит от нефти, — сказал Титов. — База нашей экономики — это экспорт сырья. Поэтому всё зависит от этого. Упадут цены, и у нас будет кризис. У нас уже были два кризиса, когда цены на нефть падали. Мы видели реакцию — 2014 год показателен во всех смыслах. Если цена будет держаться, то у нас есть шанс. Нефть создаёт спрос на внутреннем рынке».

При этом Титов уточнил, что как сырьевая модель экономики РФ действует очень успешно.

«Я вчера видел репортаж из Нигерии, — рассказал он. — Там вообще ничего нет, хотя Нигерия — один из самых крупных поставщиков нефти на внешние рынки. Могло быть как там. Но мы, конечно, и не Норвегия. Тоже нефтяная страна, которая сумела диверсифицироваться. Мы даже не Саудовская Аравия, которая пытается диверсифицироваться. У них есть целая программа, по которой они должны будут зависеть от экспорта нефти всё меньше и меньше. У нас пока даже стратегии нет. Как сырьевая экономика мы достаточно успешны, но у сырьевых экономик нет будущего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, при нынешней модели экономики РФ темпы экономического роста, которые могут быть обеспечены за счёт внутренних источников, в лучшем случае не превышают 2−2,5% в год.

«Эта модель, к сожалению, не слишком эффективна для мобилизации интенсивных источников экономического роста, таких как технический прогресс и инновации, — объяснил Колганов. — Она обеспечивает функционирование экономики, обеспечивает небольшой рост, но на большее неспособна».

Чтобы изменить экономическую модель, как считает Колганов, надо существенно нарушить сложившийся баланс экономических интересов.

«То есть кому-то надо наступать на мозоль, — сказал экономист. — В первую очередь сырьевой, финансовой, торговой олигархии. Но идти на конфликт с этой группировкой, которая держит в своих руках основные финансовые потоки, никто не хочет».

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