Минтранс РФ предлагает снизить требования к ледовым судам на Севморпути

Москва, , 16:53 — REGNUM «Министерство транспорта России предлагает радикально снизить требования к судам ледового класса на Северном морском пути (СМП)». Об этом пишет норвежская газета High North News издаваемая Центром Крайнего Севера Северного университета. «Изменения делаются в интересах крупнейшего производителя природного газа «Новатэк», владельца заводом по производству СПГ на Ямале и вывозящего свою продукцию Севморпутем.

По действующим правилам, зимняя навигация по Севморпути (СМП) доступна лишь судам высокого ледового класса (начиная с Arc7 и выше). Предложенные изменения позволят судам класса Arc4 и Arc5 курсировать по СМП в сопровождении ледокола даже в зимние месяцы.

«Смягчением правил… российское правительство выбирает краткосрочную экономическую выгоду в ущерб безопасности судоходства с риском для окружающей среды, хотя раньше поступало совершенно наоборот — и правильно делало», — объясняет Майкл Байерс, профессор Университета Британской Колумбии.

Российское министерство транспорта объясняет свои действия тем, что Севморпуть стал более доступным из-за таяния льдов. «Этот шаг трудно объяснить: даже при том, что льда в Севморпути летом меньше, ледовая обстановка и ситуация вообще остаются чрезвычайно сложными даже зимой», — говорит эксперты. В 2018 году в западной части СМП сложилась тяжелейшая за десятилетие ледовая обстановка. Летом 2018 года атомным ледоколам даже пришлось продлить свой эксплуатационный сезон, чтобы сопровождать танкеры с СПГ.

У администрации СМП — которая входит в состав Министерства транспорта — крайне мало возможностей следить за соблюдением предписаний. Только за период 2015—2017 были зафиксированы сотни нарушений, сотни судов класса Arc4 и Arc5 беспрепятственно заходили в воды, для них закрытые, так и не попав под санкции. Администрация СМП в 2018 году перестала публиковать данные о нарушениях в принципе. В свете законопроекта, который лишь увеличит на маршруте количество судов со слабой ледовой защитой, такое попустительство в вопросах обеспечения безопасности не сулит ничего хорошего.

Если предложенные изменения в законодательстве будут приняты, больше половины нарушений, произошедших в период с 2014-го по 2017-й, попросту перестанут считаться таковыми. Весной 2018 года газовоз «Новатэка» «Борис Вилькицкий», считающийся хорошо защищенным судном высокого ледового класса Arc7, был понижен до Arc4 из-за отказа кормовых двигателей и рулевой колонки. Капитан судна не сообщил капитану сопровождающего ледокола о снижении ледового класса. Это привело к спору между администрацией СМП и министерством транспорта, с одной стороны, и «Новатэком» и Росатомфлотом с другой. Первые задержали судно на короткое время, в то время как вторые утверждали, что даже при пониженном классе судно может благополучно бороздить арктические воды.

После этого инцидента «Новатэк» и Росатомфлот начали давить на министерство транспорта, чтобы там пересмотрели правила судоходства, прояснили ответственность владельцев и операторов ледоколов и, по возможности, ослабили требования ледового класса.

Эксперты сомневаются, что такая система достаточна для сложных вод Северного морского пути — и вообще применима» — пишет газета.

Инициатива Минтранса РФ становится более понятной после сообщений СМИ, что Минфин РФ сократил ему расходы на содержание Севморпути. Понижение ледового класса судов сэкономит значительные средства"Новатэку», что приведет к увеличению налоговых поступлений от проекта Ямал СПГ. Повышение интенсивности движения по Севморпути благодаря снижению безопасности также увеличит сборы с судовладельцев, и снизит расходы бюджета на эту транспортную артерию.

При значительном профиците федерального бюджета РФ экономить на безопасности в крайне уязвимом с точки зрения экологии регионе — недальновидная политика. Любая авария может дискредитировать усилия России по укреплению своих позиций в Арктике.