Отток капитала из России в 2018 году увеличился более чем в три раза

Москва, , 16:42 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-ноябре 2018 года, по предварительным данным, составил $58,5 млрд. Такие данные приводит 11 декабря пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $17,7 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился в 3,3 раза.

Как отмечается в комментарии регулятора, положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса послужило источником средств для погашения внешних обязательств и приобретения финансовых активов за рубежом частным сектором с одной стороны и накопления международных резервов страны с другой.

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса России, по оценке Центробанка, за январь-ноябрь достиг $104,3 млрд, что на $27,6 млрд выше показателя за аналогичный период предыдущего года.