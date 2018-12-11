Наделение Росатома полномочиями в сфере функционирования СМП вполне логично

Москва, , 16:37 — REGNUM Очень амбициозной и непростой назвал член комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачувыйти на перевозку 80 млн тонн грузов в год по Северному морскому пути к 2024 году.

«Для ее выполнения необходимо четкое представление о том, кто, что и как будет перевозить, и определение структуры, отвечающей за реализацию комплексной стратегии развития СМП, — отметил Игошин. — Закон закрепляет полномочия Росатома, связанные с обеспечением круглогодичного мореплавания по СМП, развития его инфраструктуры. Россия — единственная в мире держава, обладающая атомным ледокольным флотом, который как раз находится в подчинении Росатома. Поэтому наделение его соответствующими полномочиями вполне логично. Принятие закона означает, что вопросы освоения Арктики поднимаются на новый уровень. Создание инфраструктурного оператора должно подвести нас к новому этапу в развитии Севморпути и прилегающих территорий. Внимание к законодательному регулированию арктической сферы свидетельствует о том, что, несмотря на сложности и серьезные вызовы, государство намерено масштабно и долгосрочно заниматься этой темой, ведь Арктика имеет большое значение и для обороноспособности, и для добычи полезных ископаемых, и экономического и технологического развития страны».

Напомним, сегодня, 11 декабря, Государственная дума РФ в третьем чтении приняла закон об участии «Росатома» в функционировании Северного морского пути. Предполагается утверждение Минтрансом России по согласованию с госкорпорацией «Росатом» отдельных актов в сфере функционирования Северного морского пути.

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