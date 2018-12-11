РФ нужны 25 млн высокопроизводительных рабочих мест – Борис Титов

Москва, , 16:41 — REGNUM Российская Федерация вместо того, чтобы зависеть от цен на нефть, должна ориентироваться на создание высокопроизводительных рабочих мест. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 11 декабря заявил на встрече с журналистами уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Главный экономический показатель, к которому мы стремимся, это 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, — сказал Титов. — Мы от этого не отходим. Рабочие места — это главный социальный показатель, к которому надо стремиться. Сколько бы ни тратили на медицину, на другие социальные программы, всё равно главный доход людей — это их зарплата. Так во всём мире. Всё должно быть связано с созданием высокопроизводительных, а значит хорошо оплачиваемых рабочих мест».

Кроме того, Титов призвал власти РФ перестроить экономическую политику таким образом, чтобы РФ перестала зависеть от цен на нефть.

«Сегодня цены на нефть неплохие, они опять, третий раз отскочили, — сказал бизнес-омбудсмен. — У нас бюджет почти 3 трлн профицит. И при этом мы подняли НДС. Мы говорим, что у нас денег нет, поднимаем НДС, и при этом у нас рекордный за всю историю профицит бюджета. Есть в этом логика? У нас страна для государства, для этого государства и для крупных компаний. Государство у нас щедрое — оно сначала соберёт со всех деньги, а потом через национальные проекты их отдаст. Кому-то».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидата экономических наук Олега Комолова наращивание Россией экспорта углеводородов не приводит к серьёзному улучшению жизни её жителей из-за оттока капиталов и сохраняющегося социального неравенства. Как рассказал экономист, внешнеторговые доходы велики, но они, поступая в российскую экономику через российские экспортные компании, потом успешно уходят назад — за рубеж. То есть фактически деньги, полученные от внешней торговли, российский крупный бизнес инвестирует в западные экономики. Капитал уходит, однако, не только через частный сектор. Государство делает то же самое. Международные резервы российского государства хранятся в виде ценных бумаг западных государств.

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