«Роскосмос» требует с воронежского КБХА более 120 млн рублей рублей

Воронеж, , 16:14 — REGNUM Четыре иска на общую сумму более 120 млн рублей к воронежскому АО КБХА направило ГК по космической деятельности «Роскосмос». Иски поступили в Московский арбитражный суд в период с 5 октября по 10 декабря.

Первый иск поступил в суд 5 октября, в соответствии с ним «Роскосмос» требует с КБХА выплаты 5 млн 208 тыс. 946,88 руб. Ответчик иск не признал. Еще два иска, на 20 млн и 35 млн рублей, в суд поступили 29 ноября. Все три иска приняты к рассмотрению. Наконец, четвертый иск (он пока не принят), о взыскании более 63,5 млн рублей, поступил 10 декабря. Суть исков не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году начался процесс объединения Воронежского механического завода и КБХА в единый комплекс. В сентябре этого года состоялась передача НПО «Энергомаш» пакета акций КБХА. После завершения процесса выделения активов из АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в состав интегрированной структуры планируется создание единой научно-производственной площадки в Воронеже на базе активов АО КБХА и Воронежского механического завода (Акционерное общество «Воронежский центр ракетного двигателестроения» (АО «ВЦРД»).