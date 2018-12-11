«Лондон, гудбай»: Великобритания «достала» Европу

Москва, , 16:10 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник объявила, что переносит сроки парламентского голосования по правительственному соглашению с Евросоюзом относительно условий выхода Соединенного Королевства из ЕС. По всей видимости, она посчитала, что документ не соберет парламентского большинства голосов, и решила временно отступить, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Главная проблема этого соглашения заключается в том, что с момента официальной даты Brexit (29 марта 2019 г.) вплоть до 31 декабря 2020 года Британия окажется на некоторое время даже в более жесткой зависимости от ЕС, чем это было даже до Brexit. Например, Великобритания в этот период не сможет участвовать в разработке новых общеевропейских законов, но будет обязана им подчиняться. Для британских лейбористов, основной оппозиционной партии, такая ситуация неприемлема», — отметила эксперт.

Экономисты прогнозировали, что после официальной даты Brexit, то есть с конца марта 2019 года, в Великобритании начнется замедление темпов экономического роста вплоть до 1% в год, по умеренному сценарию, а пессимистичный сценарий предполагает вообще замедление темпов роста британского ВВП до 0,7%, а то и до 0,5% в год. Напомним, что по итогам 2017 года ВВП Соединенного Королевства вырос только на 1,7%, то есть минимальными темпами за последние пять лет.

«В 2019 году Банк Англии прогнозировал экономический рост не более чем на 1,8%. По итогам 3 квартала 2018 г. ВВП Великобритании в годовом исчислении вырос всего на 1,5%. При этом негативное влияние Brexit проявится и в оттоке капитала, так как Лондон после Brexit во многом утратит функции одного из мировых и главного европейского финансового центра», — пояснила Мильчакова.

Негативно скажется Brexit и на сальдо торгового баланса Британии, которое уже давно является отрицательным. Британский фунт стерлингов обвалился к доллару с момента итогов референдума в конце июня 2016 г. по Brexit на 70% и пока никак не может вернуться на максимумы даже начала июня 2016 г., не говоря уже о максимумах 2015 года.

«А что же Евросоюз? Континентальная Европа с нетерпением ждёт даты 29 марта 2019 года, когда она единогласно может сказать «London, good-bye». Ибо Британия со своими амбициями и завышенными потребностями уже всех достала, требуя к себе самой и своему Brexit особого отношения остальных членов ЕС. А ведь семеро, как известно, одного не ждут, а тем более 27. Но они вынуждены ждать.

И, судя по динамике курса евро к доллару, ожидания могут увенчаться успехом: пара евро/доллар с момента Brexit выросла, хотя выросла всего на 4%, но по сравнению с обвалившимся фунтом стерлингов она выглядит так, как будто старая Европа совсем не уронила своего достоинства в период непростых переговоров с Великобританией», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit. Рассмотрение соглашения правительства с Брюсселем должно было состояться в Палате общин 11 декабря.

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