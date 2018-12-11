Восточный экспресс для российского бизнеса

Петр Смирнов, , 16:03 — REGNUM

Согласно последним данным PwC Поднебесная видится нашим компаниям главным экономическим партнером на ближайшие три года. Ключевой вопрос — как российским и китайским предпринимателям встретиться наиболее простым и комфортным для обеих сторон способом? Здесь могут помочь казахстанцы, недавно открывшие финансовый центр с целью привлечь инвестиции из Китая в частности и Азии в целом, а также из Европы, США, Ближнего востока и других регионов не только в казахстанские компании, но и в российские, белорусские, грузинские и бизнес из других стран региона.

Разворот на Восток на самом прикладном уровне

Опрос тысячи российских топ-менеджеров — руководителей компаний крупного, среднего и малого бизнеса — проведенный в конце ноября PricewaterhouseCoopers, показал, что 66% глав компаний видят китайский бизнес своим главным экономическим партнером по крайней мере до 2021 года. И дело, по оценкам аналитиков, даже не столько в уже действующих санкциях, закрывающих для наших компаний доступ на западные рынки и отбивающие у западных инвесторов вкус к российскому рынку и желание инвестировать в наш бизнес, сколько в перспективных санкциях. В тех, что мы еще можем увидеть. Поэтому неудивительно, что российские компании пристально посмотрели на Восток.

Укрепление российско-китайской экономической дружбы лучше всего видно на цифрах: растет взаимный товарооборот (по данным китайской таможенной службы, с 69.5 млрд долларов в 2016 году до 97 млрд долларов только за 11 месяцев этого года), по объему прямых китайских инвестиций в российский бизнес китайцы лидируют (по данным EY количество российских проектов с ПИИ из Китая выросло с 9 проектов в 2016 до 32 в 2017 году).

Не только китайцы интересуются рынками России и других стран евразийского региона, но и наоборот. Интерес российских, белорусских, грузинских, азербайджанский компаний к привлечению инвестиций из Китая и других стран наблюдали топ-менеджеры недавно открытого в Астане международного финансового центра, проводившие роуд-шоу в городах России, а также Белоруссии, Грузии и Азербайджана. Представители многих компаний среднего и малого бизнеса в Москве, Казани, Краснодаре решили участвовать в организованных финцентром деловых встречах, увидев в списке вопросов к обсуждению привлечение внешних капиталов альтернативными банковскому кредитованию инструментами.

Как сообщают в астанинском финцентре, более полутора сотен компаний из Москвы и регионов пришли услышать о том, как не обращаться в банк за деньгами под 15% годовых с избыточными требованиями к залогу, поручительству, дорогими страховками, а привлечь кредиты от внешних инвесторов под удивительные, с закрытием западных рынков, для российского бизнеса 2−5%, либо же разместить на новой бирже финцентра бумаги и таким образом привлечь деньги.

Около 20 представителей российских компаний после встреч с экспертами финцентра написали в его адрес письма с намерением сотрудничать. И это немало — надо помнить, что финцентр открылся только летом и до этого момента российский бизнес даже не знал о его существовании. Финансовый центр «Астана» был основан по указу президента Назарбаева в 2015 году и за три года в Казахстане смогли создать законодательные условия — принять изменения в Конституцию, утвердить порядка полусотни законов — для того, чтобы в стране с континентальным правом появилась территория с английским правом. Ведь это именно то, что привлекает китайские, американские, ближневосточные компании — возможность, в случае чего, судиться не по чужим законам той страны, в которую пришел со своими деньгами, а по вполне понятному, веками проверенному общему праву. Своим присутствием в финцентре в качестве участников одна из ведущих инвестиционных компаний Китая China International Capital Corporation Limited, Строительный банк Китая и даже Госбанк развития Китая подтверждают это.

Сейчас среди участников финцентра — около сотни компаний, интересующихся работой на пространстве евразийского региона, через пару лет их должно быть уже несколько сотен, упоминал в интервью российским СМИ глава финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов. «Мы видим масштабный интерес со стороны российского бизнеса, готовность компаний работать на площадке нашей новой биржи, привлекать инвестиции, мы видим интерес со стороны инвесторов из Китая, АТР, западных инвесторов. Такой интерес к региону говорит о взаимном интересе глобальных компаний и бизнеса из стран евразийского региона, а также о необходимости площадки для их взаимодействия. И мы, в Казахстане, теперь можем такую площадку предоставить», — отмечает Келимбетов.

Чтобы еще больше облегчить взаимодействие с азиатскими инвесторами, в астанинском финцентре создают площадку для торговли в юанях. Сейчас, по словам предправления администрации финансового центра «Астана» Нурлана Кусаинова, площадки для торговли в китайской валюте есть только в Гонконге. Пытались подобные платформы создать в Ванкувере и Лондоне, но не получилось — расчеты там крепко привязаны к доллару. В Астане решили попробовать.

Как использовать «олимпийское» наследие

Прошлым летом в столице Казахстана состоялась всемирная выставка ЭКСПО-2017, участниками которой стали более сотни стран мира. На проведение выставки только из бюджета было потрачено более двух миллиардов долларов, на церемонии закрытия присутствовали 28 лидеров стран, 36 премьер-министров, 70 министров иностранных государств, выставку посетили более 4 миллионов человек из которых более полумиллиона приехали из других стран. Чем не Олимпиада?

Например, тем, что масштабные павильоны, построенные в Астане под ЭКСПО-2017, не будут стоять без дела, как стадионы в Хельсинки после Олимпиады 1952 года или олимпийская деревня в Турине после 2006 года, а будут использоваться в будущем.

В Казахстане решили переделать часть павильонов ЭКСПО — около 82 тыс м2 — под офисы международного финансового центра «Астана». Первые два года зарегистрировавшиеся в финансовом центре компании смогут использовать эти офисы бесплатно.

«Право на проведение ЭКСПО Казахстан получил в 2010 году. Семь стран кроме нас еще претендовали, поэтому, когда право проводить ЭКСПО досталось нам — это была настоящая победа. После нее семь лет страна жила подготовкой к событию такого масштаба, которого у нас никогда не было. Потом была сама выставка — настоящий праздник, по окончании которого на всех лицах читался немой вопрос «а что дальше?». Использование наследия выставки, тем более для такого проекта как международный финцентр, даст ответ на этот вопрос, даст понимание перспектив», — рассказывает один из казахстанских чиновников на условиях анонимности.

Зачем белорусскому санаторию IPO?

Среди тех возможностей привлечь деньги от глобальных компаний, о которых рассказывает топ-менеджмент казахстанского финансового центра, путешествуя по городам России и бывшим постсоветским республикам, в первую очередь размещение бумаг на недавно открытой бирже финансового центра Астаны.

Проблема с активным привлечением капитала на бирже в том, что наш средний и малый бизнес пока не готов идти на IPO. Листинг, по большей части, раньше был инструментом, активно используемым крупным бизнесом, компании средней руки обычно шли за деньгами в банки. Сейчас, когда доступ к дешевому западному финансированию для самих банков и, соответственно, для бизнеса отрезан, даже средние и малые компании начинают рассматривать все доступные способы привлечения внешних капиталов.

Но все же до сих пор не покидает наших бизнесменов ощущение — где я и где IPO… Однако, как говорят в Астане, бояться выхода на биржу не стоит. «После презентации в Минске ко мне с вопросом обратилась предпринимательница — владелец санатория. Она спросила, что выгоднее — кредит или IPO? Здесь все просто: стоимость банковского кредита «съест» развитие компании, а через нашу биржу сейчас можно привлечь, по сути, бесплатное финансирование даже малым предприятиям», — заявил в ходе одной из встреч с российским региональным бизнесом управляющий директор администрации финцентра «Астана» Айдар Казыбаев.

Компании могут выпустить на астанинский бирже не только обычные акции или разместить долговые обязательства, но также «зеленые» бонды и исламские долговые бумаги суккук. Последняя опция заинтересовала компании в Баку и бизнес российского Поволжья. Министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев в ходе презентации финцентра в Казани отметил, что помощь международного финансового центра «Астана» понадобится татарскому бизнесу в привлечении финансирования. «Треть промышленного производства Татарстана идет на экспорт. И наши предприятия, чтобы выйти на новые рынки, должны работать с такими организациями, как казахстанский финансовый центр», — подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Работая над созданием условий для выпуска бумаг на бирже бизнесом различного масштаба, «зеленых» бондов, суккуков, приглашая управляющие средствами состоятельных клиентов компаниями присмотреться к выходу на биржу финцентра казахстанских гигантов бизнеса, таких как недавно выпустивший акции крупнейший игрок на рынке добычи урана «Казатомпром», в Астане делают ставку и видят своим будущим развитие направления новых финансовых технологий.

Сектор финтеха делится здесь на два основных направления — регуляторную «песочницу», где тестируют новые финансовые технологии и разрабатывают под них законодательство, чтобы выпустить работать на большой рынок, а также акселератор финтех-стартапов, работающий по стандартной схеме взращивания новых компаний — помогающий менторами и финансами. «Создание новых финансовых технологий — наше будущее. Ведь переход в цифровое пространство всех сфер жизни, в том числе финансового сегмента — тенденция, которую видим в любой стране мира. Чтобы быть на гребне этой волны, нужно не просто копировать технологии, а создавать свои. Поэтому мы привлекаем в финансовый центр молодых предпринимателей, создающих новые финансовые технологии, которые в скором будущем определят лицо глобального финансового рынка», — отметил Кайрат Келимбетов.