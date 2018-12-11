В Госдуме предлагают повысить МРОТ до 20 тыс. рублей

Москва, , 16:02 — REGNUM Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) проблему в корне не решает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Конечно, мы понимаем, то незначительное увеличение, которое устанавливается с 1 января 2019 года, проблему в корне не решает. Мы считаем, что минимальный размер оплаты труда должен быть, как минимум, 20 тысяч рублей», — заявил Нилов.

По мнению парламентария, надо подойти к вопросу прогрессивной шкалы налогообложения, и те, кто получают на уровне МРОТ, вообще не должны платить подоходный налог, и, наоборот, налог подоходный должен быть выше в том случае, если, соответственно, доход у гражданина растет.

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении МРОТ. Так, размер МРОТ с 2019 года составит 11 280 рублей. Это на 117 рублей выше, чем установлено сегодня, — сейчас минимальная зарплата достигает 11 163 рублей.

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