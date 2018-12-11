«Умные» счетчики газа: тренд или мода

Москва, , 16:00 — REGNUM «Умные» счетчики — не просто тренд или мода. Такие инициативы, безусловно, всегда пытаются ввести с целью упрощения жизни потребителей услуг и поставщиков. При этом населению важно объяснить, и желательно «на пальцах», экономическое обоснование инициативы. А ее экономика складывается из формулы: стоимость использования vs затраты на установку и эксплуатацию прибора, заявил корреспонденту ИА REGNUM к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин.

«На данном этапе этот расчет пока не представляется точным, поскольку не все исходные данные по закупке известны. Тем не менее, просчитывая по принципу «по максимуму», предположительно, новые счетчики, их замена, обойдется домохозяйствам в 5 тыс. руб. Это сопоставимо для потребителей с 1 тыс. кубометров газа», — привел цифры эксперт.

Среднестатистическая семья в многоквартирном доме потребляет в месяц 20−25 кубометров газа при цене около 5 руб. за 1 кубометр. Много или мало? Вот тут нужно знать требования к эксплуатации модели и то, как она проходит в российских условиях, а значит, как часто нужно производить его замену.

«Совершенно очевидно, что поставщики уже на этапе ввода показаний в базу данных смогут экономить, сократив расходы на специалиста, так как передавать показания счетчиков в управляющие организации лежит на потребителях ресурса», — пояснил Яшкин.

Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, могут обязать установить «умные счетчики». Исходя из средней стоимости такого прибора учета в масштабах страны, такое новшество обойдется населению примерно в 130 млрд рублей.

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