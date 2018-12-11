На Украине отменили приватизацию «Центрэнерго»

Киев, , 16:00 — REGNUM Конкурс по приватизации ведущего украинского производителя электроэнергии «Центрэнерго» был отменен фондом государственного имущества (ФГИ) Украины, заявил глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Украины Андрей Герус, сообщает 11 декабря УНИАН.

По его словам, аукцион по продаже «Центрэнерго» должен был состояться 13 декабря, однако ФГИ отменил конкурс. Герус отметил, что к приватизации «Центрэнерго» на Украине готовились четыре года.

Напомним, на Украине проводятся малая и большая приватизации. «Центрэнерго» был включен в список большой приватизации, 13 декабря должны были быть проданы 78,3% его акций.

Тем не менее ни один крупный зарубежный инвестор не заинтересовался гособъектом. По мнению экспертов, это связанно с высокой коррупционностью в сфере украинской энергетики.

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