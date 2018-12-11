Вторник, 11 Декабря 2018 года
17:20:37 МСК

На Украине отменили приватизацию «Центрэнерго»

Экономика

Ни одного крупного зарубежного инвестора для покупки объекта так и не нашлось

Киев, 11 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  Конкурс по приватизации ведущего украинского производителя электроэнергии «Центрэнерго» был отменен фондом государственного имущества (ФГИ) Украины, заявил глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Украины Андрей Герус, сообщает 11 декабря УНИАН.

По его словам, аукцион по продаже «Центрэнерго» должен был состояться 13 декабря, однако ФГИ отменил конкурс. Герус отметил, что к приватизации «Центрэнерго» на Украине готовились четыре года.

Напомним, на Украине проводятся малая и большая приватизации. «Центрэнерго» был включен в список большой приватизации, 13 декабря должны были быть проданы 78,3% его акций.

Тем не менее ни один крупный зарубежный инвестор не заинтересовался гособъектом. По мнению экспертов, это связанно с высокой коррупционностью в сфере украинской энергетики.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады: Порошенко может через подставных лиц купить «Центрэнерго»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Большая приватизация на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить