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Назначен новый президент инжинирингового дивизиона «Росатома»

Экономика

Им стал первый заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации Александр Локшин

Москва, 11 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  Президентом группы компаний АСЭ (Инжиниринговый дивизион «Росатома») назначен первый заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации Александр Локшин, сообщает 11 декабря департамент коммуникаций «Росатома».

Отмечается, что работу в новой должности Локшин будет совмещать с выполнением своих прежних обязанностей. Одновременно произведено назначение первого вице-президента по сооружению. Им стал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. Он также будет совмещать обе должности.

«Такая структура управления сформирована в целях максимального использования возможностей Госкорпорации и «Росэнергоатома» для выполнения контрактных обязательств по срокам и стоимости сооружения АЭС», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее группу компаний АСЭ возглавлял Валерий Лимаренко. 7 декабря президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

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