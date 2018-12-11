Назначен новый президент инжинирингового дивизиона «Росатома»

Москва, , 15:53 — REGNUM Президентом группы компаний АСЭ (Инжиниринговый дивизион «Росатома») назначен первый заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации Александр Локшин, сообщает 11 декабря департамент коммуникаций «Росатома».

Отмечается, что работу в новой должности Локшин будет совмещать с выполнением своих прежних обязанностей. Одновременно произведено назначение первого вице-президента по сооружению. Им стал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. Он также будет совмещать обе должности.

«Такая структура управления сформирована в целях максимального использования возможностей Госкорпорации и «Росэнергоатома» для выполнения контрактных обязательств по срокам и стоимости сооружения АЭС», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее группу компаний АСЭ возглавлял Валерий Лимаренко. 7 декабря президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

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