Цель по нефти — $65–66 за баррель

Москва, , 15:48 — REGNUM Технически нефть Brent находится в пологом локальном восходящем тренде. Ближайшая цель роста в рамках этой формации — $65−66 за баррель. Также этот целевой диапазон совпадет с первым ориентиром среднесрочной коррекции на 30% от волны падения, начавшейся в начала октября 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако для начала реализации технического сценария инвесторы будут ждать подтверждения, что принятые новые ограничения со стороны ОПЕК+, будут работать. Для этого инвесторы начнут следить за реальными показателями нефтяного рынка.

«Неким оценочным показателем являются данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые на еженедельной основе публикует минэнерго. Если тенденция изменится и запасы начнут снижаться, то это станет очередным подтверждением действия мер со стороны ОПЕК+. Следующий отчет от минэнерго США будет опубликован 12 декабря во второй половине дня», — отметил эксперт.

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