Средняя зарплата в Дагестане выросла на 13,1% — Дагстат

Махачкала, , 15:51 — REGNUM Средняя начисленная заработная плата в Дагестане по итогам десяти месяцев 2018 года составила 24 тыс. 106 рублей. Данный показатель на 13,1% превысил показатель за январь-октябрь 2017 года, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе республиканского органа госстатистики.

Просроченная задолженность по зарплате в регионе с начала года выросла на 21,8% и превысила 71 млн рублей. Отмечается, что основная задолженность образовалась из-за отсутствия у организаций своих средств, а остальное приходится на несвоевременное поступление средств из бюджета региона.

Численность официально зарегистрированных безработных в Дагестане с января по октябрь достигла 23 тысяч человек, что на 8% меньше результата аналогичного периода 2017 года.

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Напомним, по опубликованным в августе 2018 года данным Федерального агенства государственной статистики, средняя заработная плата в России составила 44 тыс. 76 рублей. В Северо-Кавказском округе эта цифра составила 27 тыс. 244 руб. По данным Росстата, средняя зарплата в Дагестане равняется 25 тыс. 289 руб., что является предпоследним результатом в округе. Меньше только в Карачаево-Черкесии — 24 тыс. 742 руб. Лидером же в СКФО со средней зарплатой в размере 29 тыс. 77 руб был назван Ставропольский край.