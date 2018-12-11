Непогода помогла Прибалтике понизить цены на электричество

Таллин, , 15:44 — REGNUM Во всех трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии соответственно — на прошлой неделе, с 3 по 9 декабря, было зафиксировано снижение цен на электроэнергию, сообщает латвийский портал Delfi со ссылкой на независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva.

На лидерских позициях Литва, там цена снизилась на 7%, в соседней Латвии на 6% — в обеих республиках цена составила 52,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии же наблюдалось снижение в 5%, однако цена там оказалась самой низкой — 51,76 евро за мегаватт-час.

Основной причиной снижения цен, по мнению экспертов компании Elektrum Lietuva, является увеличение количества осадкой, благодаря которым было заполнены резервуары ГЭС стран Северной Европы. Также снижению поспособствовало сокращение стоимости разрешений на загрязняющие выбросы и рост объемов производства электроэнергии на ветровых установках.

Всего за прошлую неделю прибалтийские страны произвели 55% требующейся им электроэнергии. В целом за неделю ее производство уменьшилось на 13% — до 333 гигаватт-час, а потребление сократилось на 3% — до 604 гигаватт-час.

Напомним, что во всех прибалтийских республиках наблюдается значительный рост цен на электричество в 2018 году. За десять месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, цена электроэнергии на скандинавской бирже в регионе повысилась на 49%, а в Латвии — примерно на 40%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибалтийские эксперты, комментируя прыжки цен, объясняют данный факт тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены. Среди других причин — понижение уровня воды на гидроэлектростанциях региона в связи с засушливым летом, ремонт АЭС в Швеции и Финляндии, увеличение цен на природный газ.

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Напомним, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ.