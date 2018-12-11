В Крыму остановили ликвидацию «Морской дирекции»

Симферополь, , 15:36 — REGNUM Власти Крыма приостановили ликвидацию ООО «Морская дирекция», которую в начале 2018 года решили упразднить в связи с открытием «Крымского моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это связано с оформлением ряда документов. На данном этапе предприятие необходимо Крыму, оно будет оставлено без изменений в том случае, если будет доказана экономическая эффективность работы», — сообщил 11 декабря журналистам глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, «Морская дирекция» до сих пор перевозит паромами через Керченский пролив железнодорожные вагоны.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о ликвидации «Морской дирекции» было принято в январе 2018 года. Тогда же функции дирекции были переданы госпредприятию «Крымские морские порты». Также напомним, что в ноябре 2017 года «Морская дирекция» была оштрафована на 100 тысяч рублей за трудоустройство скандальной экс-главы горсовета Керчи Ларисы Щербулы, которая ранее проходила свидетелем по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, задержанного сотрудниками ФСБ при получении взятки.

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