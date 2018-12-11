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В Самаре запущено производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100

Экономика

Предприятие снизит зависимость российских производителей от зарубежных поставщиков в условиях санкций

В Самаре запущено производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100
Katsuhiko Tokunag
Сухой Суперджет 100

Самара, 11 декабря 2018, 15:32 — REGNUM  Линию по производству трубопроводов для российского самолёта Sukhoi Superjet 100 ввели в эксплуатацию специалисты самарского предприятия «Авиаагрегат», сообщает 11 декабря пресс-служба холдинга «Технодинамика».

Установленное оборудование позволит наладить выпуск трубопроводов полного цикла, в том числе проводить обрезку, развальцовку, гибку, маркировку, пыжевание, измерение.

Как пояснил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков, запуск производства снизит зависимость российских производителей самолётов от зарубежных поставщиков в условиях санкций.

В свою очередь, генеральный директор «Авиаагрегата» Олег Брындин сообщил, что приобретение комплекса позволит выпускать трубопроводы длиной до 3 метров и диаметром от 6 до 32 мм.

В настоящее время линия находится в опытной эксплуатации. Тестовую обработку прошли детали-представители, входящие в систему пожаротушения самолета Sukhoi Superjet 100.

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Авиастроение
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