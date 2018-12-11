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Назарбаев запустил крупнейший на севере Казахстана мясокомбинат

Экономика

Предприятие позволит сформировать на севере страны крупный мясной кластер

Астана, 11 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил крупный мясоперерабатывающий комбинат в Кустанайской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

В ходе общенационального телемоста выступил директор предприятия «Торгай ет» Расул Муканов. Он отметил, что комбинат будет перерабатывать 3 тыс. тонн мяса в год. Предприятие позволит сформировать на севере страны крупный мясной кластер.

Ожидается, что завод выйдет на производственную мощность переработки в 10 тонн мяса в сутки к 2020 году. На первоначальном этапе планируется производить 500 тонн колбасы, 350 тонн мясных консервов и 150 тонн полуфабрикатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Астане проходит общенациональный телемост в рамках дня индустриализации. В ходе телемоста руководители современных предприятий рассказывают главе государства о реализации крупных проектов в различных отраслях экономики. Назарбаев, в свою очередь, осуществляет символический запуск проектов.

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Экономика Казахстана
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