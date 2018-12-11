Экономика Германии в декабре стала привлекательнее для инвесторов

Берлин, , 15:25 — REGNUM Несмотря на декабрьский скачок роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии, экономические ожидания остаются негативными. Об этом свидетельствуют данные опубликованного доклада Центра исследований экономики Европы (ZEW).

Отмечается, что в декабре показатель доверия инвесторов вырос на 6,6 пункта — до значения в минус 17,5 пункта.

«Несмотря на это улучшение, экономические ожидания остаются негативными и остаются значительно ниже долгосрочного среднего уровня в 22,5 пункта», — говорится в тексте документа.

Эксперты подчеркивают, что оценка экономической ситуации значительно ухудшилась как для самой Германии, так и для всей еврозоны. На ситуацию влияют как неопределенность в отношении Brexit, так и глобальные торговые войны, говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что немецкий бизнес в результате антироссийских санкций ежемесячно теряет порядка $727 млн. По мнению экспертов, экономика Германии несет до 40% потерь от санкционного режима.

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