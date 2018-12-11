Эксперт: бумажные трудовые книжки – анахронизм, создающий большие проблемы

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Замена бумажных трудовых книжек на электронные давно назрела, сейчас использование этих бумажных документов может создать гражданам неожиданные проблемы при оформлении пенсии, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 декабря, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения о введении нового формата трудовых книжек.

Как сообщалось ранее, в Министерстве труда заявили, что законопроект об электронных трудовых книжках внесен в правительство. На новую систему предлагается перейти с 2020 года, бумажные трудовые книжки по запросу граждан будут оставаться действительными до 2027 года.

«Такие перемены давно назрели. Бумажные трудовые книжки — не просто анахронизм, а такой анахронизм, который создает людям большие проблемы при оформлении пенсионных начислений.

В Пенсионном фонде все чаще просят граждан дублировать записи в трудовой книжке справками с места работы. Требования к характеру записей стали жестче, а книжкам этим по 30−40 лет. Проблемой может стать, к примеру, использование двух разных ручек при одной записи или разница между почерком, которым сделана запись, и почерком, которым сделана расшифровка подписи. И гражданину в такой ситуации приходится запрашивать справки в архиве, а то и идти в суд, который признает его правоту только в том случае, если он приведет двоих свидетелей.

Добавлю, что при переходе на электронные трудовые книжки следует обеспечить к ним доступ самого их владельца — к примеру, через «Госуслуги». У граждан должна быть возможность контролировать происходящее с этой трудовой книжкой», — отметила Елена Кудрявцева.