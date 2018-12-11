Объём морских грузоперевозок в портах России вырос на 4,2%

Москва, , 15:14 — REGNUM Совокупный грузооборот морских портов России составил 746,81 млн тонн за 11 месяцев 2018 года, что на 4,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В структуре оборота на перевалку сухих грузов приходится 357,1 млн тонн (рост 5,2%), наливных грузов — 389,71 млн тонн (+3,3%).

Мощный рост в сфере грузоперевозок продолжают демонстрировать морские порты Арктического бассейна — на них пришлось 83,89 млн тонн, что на 25,3% превышает показатель предыдущего отчётного периода. При этом самую высокую динамику роста перевалки грузов демонстрируют порты Каспийского бассейна — при обороте 4,4 млн тонн они показали рост 26,2%.

«В «личном» зачете среди российских морских портов по-прежнему лидирует порт Новороссийск. Его грузооборот за 11 месяцев составил 140,352 млн. тонн (+4,8%)», — говорится в сообщении.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 224,38 млн тонн, Азово-Черноморского — 249,67 млн, Дальневосточного — 184,47 млн.

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