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Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке нефтяного газа

Экономика

Стоимость проекта составила $113,5 млн

Астана, 11 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении «Кожасай» в Актюбинской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Руководитель проекта ТОО Gas Processing Company Булат Сактаганов заявил, что стоимость проекта составила 42 млрд тенге ($113,5 млн). Глава компании добавил, что предприятие готово увеличить переработку сырья и осваивать новые виды продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам одиннадцати месяцев 2018 года объем выпуска бензина в Казахстане составил 3,6 млн тонн, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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