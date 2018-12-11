Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке нефтяного газа

Астана, , 15:08 — REGNUM В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении «Кожасай» в Актюбинской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Руководитель проекта ТОО Gas Processing Company Булат Сактаганов заявил, что стоимость проекта составила 42 млрд тенге ($113,5 млн). Глава компании добавил, что предприятие готово увеличить переработку сырья и осваивать новые виды продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам одиннадцати месяцев 2018 года объем выпуска бензина в Казахстане составил 3,6 млн тонн, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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