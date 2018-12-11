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В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дач

Экономика

Растет конкуренция со стороны загородных мини-гостиниц и отелей

Москва, 11 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%. Об этом говорится в исследовании компании «ИНКОМ-недвижимость».

Эксперты отмечают, что популярность такого досуга падает три года подряд. В январе 2016 года спрос на аренду подмосковных коттеджей упал на 8% в годовом выражении, в январе 2017 года — на 10%, в январе 2018 года — на 20%.

В преддверии очередных зимних каникул специалисты прогнозируют падение по меньшей мере на 20%. Тенденцию объясняют ростом конкуренции со стороны загородных бутик-отелей, мини-гостиниц и домов отдыха.

Вместе с тем объем предложения в Подмосковье также сокращается. В настоящее время доступна аренда 4320 лотов — на 28% меньше, чем год назад. Стоимость аренды в среднем подешевела на 6%.

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