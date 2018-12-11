Дмитрий Медведев запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 16:37 — REGNUM В ямальском посёлке Сабетта начала работу третья линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ». Участие в торжественной церемонии её запуска принял председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Церемония прошла сегодня, 11 декабря. Как отмечают в пресс-службе правительства страны, грузопоток по Северному морскому пути благодаря проекту «Ямал СПГ» возрос в несколько раз. В реализации этого масштабного проекта принимают участие более 650 предприятий из 55 регионов России, более 60 тыс. человек. Кроме того, портовый и ледокольный флот для проекта идёт на верфях в России.

«Проект реализуется с соответствующими мерами государственной поддержки. «С запуском всех линий завода «Ямал СПГ» доля России на мировом рынке СПГ увеличится в 2,5 раза и достигнет около 10%», — говорится в официальном сообщении правительства России..

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ямал СПГ» является крупнейшим в Арктике проектом. Первая очередь завода была открыта 8 декабря 2017 года. Участие в торжественной церемонии принял президент России Владимир Путин.

Вторая очередь завода была открыта в августе 2018 года. Это сделали на три месяца раньше намеченного срока. А в ноябре стало известно о том, что идут пуско-наладочные работы и на третьей очереди.

Всего «Ямал СПГ» состоит из трёх линий, мощность каждой составляет 5,5 тонн сжиженного природного газа в год. Инвестиции в проект составили $27 млрд. Мажоритарным акционером является компания НОВАТЭК, которая имеет 50,1% акций. Французская Total и китайская CNPC обладают по 20% акций, а 9,9% находятся во владении инвестиционного фонда Silk Road Fund (Китай).

Таким образом, теперь завод вышел на полную проектную мощность — 16,5 млн тонн СПГ ежегодно. Чтобы производить это количество, подразделениям компании НОВАТЭК предстоит добывать на Ямале в год не менее 23 млрд кубометров природного газа.

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