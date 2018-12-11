Горно-химический комбинат ускорил переход к консервации опасных объектов

Железногорск, Красноярский край, , 14:28 — REGNUM Специалисты реакторного завода Горно-химического комбината (ГХК, входит в «Росатом») завершили работу над масштабным проектом по оптимизации процесса перевода бассейнов выдержки в сухой режим с целью последующей консервации, сообщает 11 декабря пресс-служба предприятия.

Отмечается, что проект реализован в рамках производственной системы «Росатома» по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО), при этом работы по госконтракту были выполнены почти вдвое быстрее запланированного.

«Работы должны были выполнить за 244 дня, а благодаря ПСР коллектив завода уложился за 116 дней, сократив сроки почти в два раза», — сообщил ведущий инженер-технолог производственно-технической службы реакторного завода Виталий Клепиков.

По его словам, ускорения оптимизации удалось добиться благодаря тому, что специалисты разложили весь процесс «по полочкам» — провели картирование, проанализировали предстоящие работы — и определили, какие из них можно выполнять параллельно.

Горно-химический комбинат — федеральная ядерная организация, структура госкорпорации «Росатом». Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. Комбинат является ключевым предприятием по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

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