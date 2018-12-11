В объекты адресной инвестпрограммы Тверской области вложат 16 млрд — Руденя

Тверь, , 14:23 — REGNUM Более 16 млрд рублей планируется направить на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области за 2019−2021 годы. Программа рассматривалась на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя 11 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Адресная инвестиционная программа Тверской области является ключевым инструментом бюджетного инвестирования. В нее включены особо важные объекты, строительство которых обеспечивает решение задач в развитии экономики, инфраструктуры, социальной сферы региона. Необходимо вести постоянный мониторинг соблюдения сроков проведения и качества работ. Реализация программы должна идти совместно с руководителями муниципальных образований. В контроле будет участвовать партия «Единая Россия», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, объем финансирования адресной инвестиционной программы в 2018 году оказался в 5,5 раза больше, чем в 2016-м. А на 2019 год объем финансирования вырастет почти в семь раз — до шести миллиардов рублей.

Глава региона на заседании правительства обратил внимание на необходимость обозначить в программе приоритетные проекты, которые планируется реализовать в ближайшие годы. Также, отметил губернатор, в программу должны войти территории, где пока строительство не запланировано, причем, это должны быть проекты, направленные на комплексное развитие районов.

Самый значительный объем областных и федеральных вложений в 2019—2021 годах предусмотрен в сфере здравоохранения — более 5,8 млрд рублей. Еще более 3,3 млрд рублей будет вложено в развитие жилищно-коммунального хозяйства, на образование направят около трех миллиардов рублей, на проекты в туристической сфере — более 1,3 млрд, в дорожном хозяйстве — свыше 1,2 млрд рублей. Более 1,3 млрд рублей направят на реализацию проектов в сферах физкультуры и спорта, культуры, охраны окружающей среды. Всего в проект программы с 2019 года включено 70 объектов, в том числе — строительство трех школ, более десятка детсадов, четырех спортцентров, а также нового корпуса детской областной клинической больницы. Также планируется строительство объектов газификации на территории области, реконструкция очистных сооружений в Конаковском районе, строительство водопроводных сетей в Кимрском районе, модернизация объектов ТЭК в Нелидово, Бологое, Лихославльском районе, ЗАТО Озёрный. В рамках программы запланировано проведение реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Также программа включает строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море»: водозаборного узла в Завидово, транспортно-пересадочного узла, причалов, реконструкцию дорог и другие объекты.