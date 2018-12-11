Кто выиграет от установки «умных» счетчиков газа?!

Москва, , 14:23 — REGNUM Для чего правительство России хочет обязать устанавливать умные счетчики на газ не совсем понятно. Точнее непонятно, кто от этого выиграет. Скорее всего, не потребитель. Новое оборудование обойдется гражданину 4−5 тысячи рублей, при этом экономия от точности измерения вырастит незначительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Иными словами, установка счетчика за 5 тысяч рублей может и не окупиться. Этому свидетельствую элементарные расчёты. Обычно для газовых плит средний расход газа составляет 1,2 кубометра в час, но это для четырёх конфорок, для одной — 0,3 кубометра в час», — привел цифры эксперт.

Например, рассмотрим ситуацию, что готовка занимает два часа на одной комфорке ежедневно. То есть в месяц получается 18 кубометров. При этом в 2018 году стоимость одного кубометра газа для Москвы составила 4,421 руб. для домов, которые оборудованы газовым котлом, а также газовыми плитой и колонкой. Итого получается сумма около 80 рублей.

«При этом счетчик может повысить точность допустим на 10%, хотя это очень большая цифра. Тогда окупаться оборудование будет 52 года. Однако если добавить экономию за отопление срок сократится, но окупаемость все равно будет очень долгой. Возможно, установка будет иметь смысл, если повысится от этого безопасность, отслеживая утечки газа», — полагает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России, дома которых газифицированы, могут обязать установить «умные счетчики». Новшество может обойтись населению примерно в 130 млрд рублей.

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