Цены в Чувашии стали расти значительно быстрее

Чебоксары, , 14:22 — REGNUM В Чувашии в ноябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года инфляция составила 3,9%, что более чем втрое выше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цены в республике стали расти быстрее. По информации ведомства, в ноябре по сравнению с сентябрем 2018 года в Чувашии цены на товары и услуги выросли на 0,8%, в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года инфляция составила 4,2%.

В ноябре 2018 года к уровню декабря 2017 года рост цен составил 3,9% — в то время как за аналогичный предыдущий период (в ноябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года) инфляция составляла 1,1%. За указанный период продовольственные товары подорожали в Чувашии на 3%, непродовольственные — на 4,3%, стоимость услуг выросла на 4,9%.

В структуре продуктов питания с начала года более всего выросли цены на сахар (+38,7%), мясо и птицу (+15,6%), яйца (+12,5%). В то же время подешевели сливочное масло, овощи, алкогольные напитки. Из непродовольственных товаров более всего подорожали табачные изделия (+11,9%), подешевели только телерадиотовары. Что касается услуг, то наибольший рост цен зарегистрирован на услуги в сфере зарубежного туризма (+17,8%) и дошкольного воспитания (+14,7%), снизилась только стоимость услуг страхования.