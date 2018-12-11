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Финансирование минобороны Украины вырастет на 18,5%

Экономика

80,4 млрд гривен пойдет на обеспечение деятельности вооружённых сил, подготовку военных и медицинское обеспечение

Киев, 11 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  В 2019 году до 102,5 млрд гривен будет выделено на финансирование минобороны Украины. Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на закон о госбюджете, который начнет действовать с 1 января нового года.

Финансирование оборонного ведомства вырастет по сравнению с 2018 годом на 18,5%. При этом 80,4 млрд гривен пойдет на обеспечение деятельности вооружённых сил, подготовку военных, а также на медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов.

Еще 16 млрд гривен выделено с целью развития, закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной техники и оборудования. О подписании госбюджета Украины на 2019 год президент Петр Порошенко объявил 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском генштабе назвали число резервистов первой очереди — 200 тыс. человек.

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Вооруженные силы Украины
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